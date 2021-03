Isegi Apple ei suuda väikeseid telefone müüa, iPhone 12 mini tootmine väheneb suuresti

Väikeste telefonide eduka müümisega on hädas isegi kõikvõimas Apple, mis lubab iPhone 12 mini tootmismahtusid tänavuse aasta esimeses pooles tublisti vähendada – vähemalt 70% võrra.

Arvestades, et mullune aasta oli iPhone'i-müügis väga edukas, tuleb 12 mini väheses menus süüdistada ilmselt pigem teisi olulisi tegureid. Neid võib välja tuua vähemalt kolm.

Esiteks muidugi hind. Tüüpiline iPhone on kallis, ka 12 mini hind algab Eesti edasimüüjate käest ligi 700 eurost. Selle raha eest tahab ostja ilmselt juba suuremat ekraani, millelt ühismeediat digiõgida, livestream'e korraldada ja muud moekat korda saata.

Teiseks võis Apple mullu eri iPhone'i-mudelite väljastamisega liiale minna. Alates 2013. aastast on saabunud kaks mudelit aastas, alates 2017. aastast kolm, mullu koguni viis.

SE (2020) nime kandev telefon on nii veidi pisemagi ekraaniga kui 12 mini (4,7 tolli vs 5,42 tolli) kui ka oluliselt odavam, Eesti edasimüüjad pakuvad seda alates ca 390 eurost. Ja kaubaks läks see ülihästi, turgu seirava Omdia andmetel mullu 24,2 miljonit eksemplari.