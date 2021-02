KUULA | "Tehnotropid": lahing sinu andmete üle ehk Apple vs Facebook

Apple ütleb, et inimesel on ise õigus otsustada, mis andmeid kolmandate osapooltega jagada. Facebook ja natukene vähem ka Google ütlevad, et andmete jagamine kolmandate osapooltega on okei ja see aitab kaasa parema kasutajakogemuse loomisele. Näiteks täpsemini sihitud reklaamide näol. Kellel on õigus? Kes sellest lahingust võidab ja mis edasi saab? Üks on kindel - eesootav lahing on suur ja lõplikku võitjat ennustada peaaegu võimatu.