VÕRDLE | Milliseid telefone Eestis 2020. aastal enim kasutati?

Need on Eesti mobiilivõrkudes enim kasutatud telefonid 2020. aastal:

Ja näe imet. Pilt on heas mõttes sama üksluine kui müügipingeridade puhul. Ikka Apple ja Samsung, näpuotsaga teisi tootjaid lisaks!

Kui võrrelda ülaltoodud tabelit mulluse üldise müügitabeliga , siis on reaalne seis isegi rohkem Apple'i kasuks.

2020. a Eestis enim müüdud telefonide seas on kaheksa Samsungi ja seitse Apple'i mudelit. Samal perioodil Eesti võrkudes enim kasutatud telefonide seas on aga hoopis kaheksa Apple'i ja neli Samsungi mudelit.

Pelgalt kasutuse põhjal jõudis operaatorite esitatud TOP-10-tesse vaid neli muu tootja aparaati, kaks Huaweid, üks myPhone, üks Nokia. See on inimeste eelistustest ilmselt koguni täpsem ülevaade kui müügitabel – viimane on koostatud vaid nelja suure edasimüüja tulemuste põhjal, võrguinfo hõlmab aga kõiki võimalikke telefone.