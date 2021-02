Apple'i nutikell on viimasel paaril aastal uskumatut edu nautinud

Tehnoloogiahiiu Apple tegevuse jälgimisele keskenduva Above Avalon'i andmetel on maailmas kasutusel juba üle 100 miljoni Apple'i nutikella ehk Apple Watchi. Seda möödunud detsembri seisuga, nii et tegelik arv on juba kindlasti kasvanud.

Huvitaval kombel on pool ülalmainitud 100-st miljonist lisandunud lühikeses ajavahemikus, aastatel 2018–2020, mis näitab, et Apple Watchil on "kasvuruumi" veel küll ja küll. Seda hüpoteesi toetab ka tõik, et ainult iga kümnes Apple'i telefoni kasutaja on soetanud ka sama õunalogoga nutikella.