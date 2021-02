SOOVITUS | 6 pesumasinat, mida täitsa tasub osta

Aga mida teha, kui on vaja hankida mõnda suuremat elektroonika- või koduseadet, mille kohapeal kiirtestimine on väga keeruline või pigem isegi võimatu? Nt pesumasinat, mille kohta siin soovitusi jagame?

Et asjatundlikku nõu saada, pöördus Forte tehnikaspetsi poole, kes on pesumasinatega töö kaudu palju kokku puutunud ja oskab tõesti öelda, mis midagi väärt on, ilma soovita ühte või teist mudelit lihtsalt müüa.

Soovitused esitas meile firma Euronics tehnikaekspert Meelis Väljamäe.

Hisense WFPV7012EM

Hisense on üks neist vähestest Hiina kodumasinatootjatest, mis on tõestanud, et töökindlaid ja hea kasutusmugavusega kodumasinaid saab pakkuda mõistliku hinnaga.

Selle mudeli juures meeldib mulle kompaktsus (sügavus vaid 46 cm), mis tähendab, et masin sobib ka kitsastesse oludesse, aga mahutab ikkagi 7 kg pesu.

Hisense’il on olemas kõik oluline, näiteks 1200 p/m tsentrifuug, villaste riiete programm ja kergelt määrdunud riiete jaoks mõeldud kiirpesu. Mainin ära, et sellises hinnaklassis on allergiavastane aurupesuprogramm küllalt unikaalne.

Pealtlaetav Electrolux SensiCare

Eelkõige kitsastesse oludesse mõeldud pealtlaetavate pesumasinate toojaid on üsna vähe, kuna see on spetsiifiline ja keskmisest keerukam tooteklass. Electrolux on konkurentsitult kõige suurema kogemusega pealtlaetavate pesumasinate tootja.

Selle mudeli eripärad on kompaktsetest mõõtudest hoolimata suur pesukogus (7 kg) ning vaikselt sulguv trumlikaas. Nimelt sulgub nii mõnegi taolise aparaadi trumli metallkaas järsult, mis võib parajalt ehmatada.

SensiCare arvestab pesu kogusega ning määrab pesutsükli aja ja kasutatava vee koguse automaatselt. Eco Time Manageriga saab pesutsükli pikkust käsitsi reguleerida – sellist võimalust enamikul konkurentidel ei ole. Lisaks on allergiavastane auruprogramm.

