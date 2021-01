2020. aasta moodsa tehnoloogia vallas: lühike ja subjektiivne kokkuvõte

Inimesed on oma kiire sigimise ja hoolimatu käitumisega maailma juba nii pekki keeranud, et tahes-tahtmata tuleb hakata mõtlema laboris liha kasvatamisele, isegi kui loomade kannatused ei koti.

Hetkel on selles valdkonnas esirinnas Singapur , mis detsembri alguses esimese laboriliha-toote ka turule lubas – USA firma Eat Just poolt valmistatud kananagitsad.

Nii USA kui ka erinevad Euroopa valitsused otsustasid korraga, või ei tahtnud seda enam eirata, et suured tehnoloogiafirmad on ikka kurjast.

Vähe sellest, et nad oskavad liiga osavalt makse "optimeerida", raske on neid takistada ka monopoolseid seisundeid saavutamast. See mõjub halvasti nii innovatsioonile kui ka tarbijale, kes ei saa kuningas olla ja ise valida, kelle klient ta on.