Hüvasti, tava-aknad: läbipaistev puit on tugevam ja kergem kui klaas

USAs asuva Marylandi ülikooli uurijad muutsid tavalised puitplaadid läbipaistvaks materjaliks, mis on peaaegu sama läbipaistev kui klaas, ent klaasist isegi parema isolatsioonivõimega ja tugevam. Nad usuvad, et „puitklaas“ võib kujuneda energiatõhusaks ehitusmaterjaliks.

Igasugune puit koosneb kahest peamisest koostisainest — väikeste kiudude kujul esinevast tselluloosist ja ligniinist, mis neid kiude ühendab ja puidule tugevuse annab. Lisaks sisaldab ligniin kromofoorideks nimetatavaid molekule, mis annavad puidule pruuni värvuse ja ei lase valgusel puitu läbida.

Varasemate katsete käigus puitu läbipaistvaks muuta on ligniin puidust kõrvaldatud, ent see protsess eeldab ohtlike kemikaalide kasutamist, kõrget temperatuuri ja palju aega, mistõttu on selle tulemusel valmiv materjal väga kallis ja üsna habras.

Uus tehnoloogia on aga odav ja lihtne. Esmalt kaeti meetripikkused ja millimeetripaksused puitplaadid lihtsalt pintsli abil vesinikperoksiidiga.

Kui plaadid umbes tunniks ajaks päikesevalguse kätte või ultraviolettvalgusti alla jäeti, pleegitas vesinikperoksiid pruunid kromofoorid ära, ent jättis ligniini puutumata, mistõttu muutus puit valgeks.

Järgmiseks immutati puitu merenduses kasutatava vastupidava läbipaistva epoksiidiga, mis täitis puidus tühimikud ja poorid ning kalgendus seejärel. Nii muutus valge puit läbipaistvaks.

Puidu sisse imendunud epoksiit laseb endast läbi 90% valgusest. Töötlemisprotsessi tulemus on tükk puitu, mis näeb välja nagu klaas, ent on sama tugev ja paindub sama hästi kui puit.

Aknamaterjalina on see klaasist palju vastupidavam ja raskestipurunevam. Läbipaistev puit on klaasist ka kergem ja parema isoleerimisvõimega, mis on oluline, kuna aknad on hoonete juures reeglina suurim soojuskao allikas.

Läbipaistva puidu tootmine võib olla klaasi tootmisest energiasäästlikum, kuna ei nõua kõrgete temperatuuride kasutamist.