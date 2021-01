Kas painduv ekraan võib veel huvitav olla? LG tõestas, et saab

Painduvad ja kokkupandavad ekraanid on seni nišikaubaks jäänud, milles on oma roll kindlasti nende soolastel hindadel. Samas on huvi vähemalt Forte hinnangul säärase kauba vastu ruttu jahtunud, sest kasutajakogemust see tegelikult ju oluliselt ei rikasta.