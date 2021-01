Nutimask, iselaadiv teleripult, lahtirullitav telefon – CES 2021 mess näitas, kuhu tehnoloogiamaailm liigub

Pandeemia-, aga ka inimtegevuse poolt ärasolgitud keskkonna tingimustes pole ime, et nutiseadmete kirjus valdkonnas on esile tõusnud selline uuepoolne tootekategooria nagu nutikad maskid.

Need pole mõeldud ühekordseks kasutamiseks ning sisaldavad näiteks vahetatavaid filtreid ja sensoreid, mis annavad märku, kui on vaja filtrit vahetada. Märguandmine võib toimuda äpi teel, millele mask andmeid saadab (hingamiskiirus, õhukvaliteet jm, olenevalt maskist).

Esialgu töönimega Project Hazel tuntud, üsna ulmelise välimuse saanud toode on varustatud LED-tulede, läbipaistva esiosaga (et kandja suud ja hambaid näha), mikrofoni ja võimendiga ning on üldse üllatavalt tehnoloogiarohke. Maskiosa ise on N95-tüüpi.