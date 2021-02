Huvitavaid ameteid: mees, kes rendib mobiilimastide käigushoidmiseks maad

Selgub, et sellise asjaga Reio Vare oma perefirmas tegelebki. Miks ja kuidas, uurisime talt järele.

Kas LiveNature'i tegevuse (üks) eesmärk on mobiilimastide all olevat maad ostes kuidagi loodust kaitsta? Firma nimi justkui viitab sellele – eesti keeles Elusloodus.

Nimi on selles mõttes suvaline, et algselt asutasime ettevõtte teise mõttega, mis ei läinud käima, ja me pole lihtsalt nime muutnud. Mobiilimastide aluse maa peale sattusime juhuslikult aastal 2009.

Teie koduleht on üllatavalt tagasihoidliku välimusega, kas see on taotluslik? Ainult põhiinfo, ei mingit glamuuri.

Glamuuriga arveid ei maksa, sel puudub funktsioon.

Mida maaga pärast ostmist teete?

Absoluutselt mitte midagi. Maa peal toimetamise õigus ehk sisuline valdus on mobiilioperaatoritel, kes selle rendivad. Meie lihtsalt omame seda maad ja kogume lepingujärgset tasu.

Kas hiljutine reklaam tõi kliente juurde? Või leiavad maamüüjad teid pigem ise üles?

Pigem leiavad ise üles.

Kas mobiilioperaatorid pole ise huvitatud maatükke ostma, kuhu maste püstitavad – miks just rentida?

Üldjuhul ei ole, sest nende ootus omakapitali tootlusele on liiga kõrge, et kinnisvara bilansis hoida.

Mis kohustused maaomanikul mobiilioperaatorite ees on? Võsa piiramine? Rendilepingud on ilmselt pikaajalised?

Rendilepingud on üldjuhul aastakümnete pikkused, valdavalt 25-50 aastat. Maaomanikul on kohustus operaatorit mitte segada. Kinnistu hooldus on üldjuhul operaatori kohustus.

Mida te arvate 5G mobiilsidest, mis Eestis, tõsi küll, veel lapsekingades?

Loodan, et läheb käima ja võimalikult kiirelt, sest see loob suurel hulgal võimalusi paljudele Eesti ettevõtetele. Me isegi ei oska kõiki teenuseid ette kujutada, mis selle tehnoloogia baasil toimima hakkavad.

Kas mobiilimasti-maa rentimise valdkonnas tegutseb mitmeid firmasid/isikuid või on selline äri tihtipeale juhuslik – kellelgi oli maatükk, mobiilioperaator pöördus rendisooviga ta poole?