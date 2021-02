Eestiski laialt kasutatav vaktsiin kaitseb koroonaviiruse UK ja Lõuna-Aafrika tüve eest

Kõnealused mutatsioonid tekkisid piltidelt tuttava koroonaviiruse ogavalgu eest vastutavas geenis. Need võisid muuta viiruse ogavalku nii, et see kinnitub inimese ACE2 retseptori külge varasemast paremini. Kuna koroonaviirus nakatab rakke just eeskätt ACE2 kaudu, tähendab see, et uued variandid nakkavad inimesele kergemini.