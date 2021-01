Põhja-Korea: ametlikult pandeemiast puutumata, aga rahvas kannatab isegi rohkem kui enne...

Kim Jong-uni diktatuur on Põhja-Koreale loonud paranoilise ja erakliku kuvandi. Pandeemia ajal need omadused ainult süvenesid, kirjutab Wired.

Suur Juht reageeris pahaendelise viiruse leviku uudistele kiirelt ja otsustavalt. Põhja-Korea sulges piirid Hiina ja Venemaaga juba 22. jaanuaril 2020, kui nakatunuid oli avastatud ainult umbes 400 ning COVID-19 tõttu surnuid üheksa.

Põhja-Korea piirid on kindlalt kinni ja üldine elu piirangute all praeguseni (tublisti on vähenenud ka merel kalastamine). Avalikkuse ette jõuab aga väsimatu vooluna propaganda, mis hoiatab koroonaohu eest ja ülistab võimude "veatut" tegevust selle ohjeldamiseks.

Kuidas pandeemia Põhja-Koread tegelikult tabanud on, jääb väljast vaatlejatele saladuseks. Asjatundjad leiavad siiski, et valitsus käitub paranoiliselt ja reageerib võimsalt üle.

Näiteks levitasid võimud eri aegadel infot, et suitsetajatel on suurem risk nakatuda ning uut viirust võivad tuua ka rändlinnud ja isegi lumesadu (!).

Põhja-Korea pole seni teavitanud Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) ühestki SARS-CoV-2 viirusega nakatunust, kuigi riigis analüüsib PCR-teste WHO andmetel vähemalt 15 laborit.

8. jaanuari seisuga on 13 259 Põhja-Korea elanikult võetud 26 244 koroonatesti, kõigi tulemus ametlikel andmetel negatiivsed. 25 miljoni elanikuga riik testib iga nädal 700 inimest.

Nakkuse kandmises kahtlustatavad pannakse karantiini, mille on WHO andmetel läbinud 33 223 inimest. Karantiin on karm – kui Hiinas tekkis esimene koroonaleviku-puhang, lasid Põhja-Korea võimud kõik Rason'i linnas viibivad hiina turistid üles otsida ja suisa kuuks ajaks saarele karantiini panna.

Ka tavainimestel on praegu raskem. Ringiliikumist, reisimist ja koos viibida tohtivate inimeste hulka piiratakse, maskid on kohustuslikud, piirivalve on karmistunud... Seda kõike siis lisaks Põhja-Korea tavalistele probleemidele nagu inimõiguste rikkumised, vabaduste piiramised, nadis seisus majandus ja toidunappus...