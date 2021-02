VIDEO | Koroonavastane vaktsineerimine allergikutele: mida teada?

Kui inimene on allergiline tolmulestade, õietolmu, toidu, putukamürgi või mingile looma vastu, võib ta rahulikult vaktsineerima minna.

Allergiline reaktsioon tekib alati konkreetse allergeeni vastu ja on sellele spetsiifiline – millegi muu vastu allergilisi reaktsioone tekkida ei tohiks.

Eestis kasutusel koroonavaktsiinides ei leidu muna ega muid toiduallergeene, loomseid ega taimseid allergeene, mistõttu need on allergikutele ohutud.

Kui inimesel on aga varem tekkinud allergilisi reaktsioone vaktsiinidele või mõnele süstitavale ravimile, peaks ta kindlasti esmalt nõu pidama oma arstiga.

Iga vaktsiini manustamise järel võib tekkida paikne reaktsioon: valulikkus süstekohal või palavik, halb enesetunne või lihasvalu – need on täiesti normaalsed reaktsioonid, mis näitavad, et immuunsüsteem õpib talle võõra haigusetekitajaga hakkama saama. Ükski õppeprotsess ei ole kerge.