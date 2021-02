Oxfordi ülikool: meie koroonavaktsiini teise süstiga tasubki pikemalt oodata

Seega teaduslikust vaatepunktist on varasemad analüüsid piiratud (katse polnud läbi), uusim on täielik ja uskuda tulebki just selle andmeid.

Tasub märkida, et Oxfordi värske uuring on eelretsenseerimata (sama ala kolleegid-asjatundjad pole seda veel hinnanud). Saidil ScienceAlert ilmunud artikkel on uuringumetoodika vastu skeptiline, kuigi üldiselt lootusrikas.

Üldlevinud on reegel, et esimese ja teise koroonavaktsiini-süsti vaheline aeg ei tohiks ületada 12 nädalat ja optimaalne oleks kaheksa nädalat, mis jätab "mänguruumi", kui teise doosi manustamine mingil põhjusel venib.

Nad kinnitavad 1. veebruaril avaldatud teadustöös , et vaktsiin on COVID-19 tõve ennetamisel tõhus, võib takistada selle saanud inimesel nakkust levitamast ja (mis tähtsaim) esimese ja teise vaktsiinisüsti vahele tasub jätta nii palju aega kui võimalik.

Seega ei pruugi riiklikud vaktsineerimisotsused andmete täiskomplekti arvesse võtta. Ei saa öelda, et need on nüüd kivisse raiutud ja enam ei muutu, tehakse jätku-uuringuid ja täiendavaid katseid. Kuid uusim uuring on parim, mida praegu andmetest välja lugeda saab

Oxfordi soovituse põhjus ei ole tootmises. Ma arvan, et põhjust tuleb otsida molekulaarbioloogiast ja -immunooloogiast.

Oxfordi/AstroZeneca šimpanside adenoviiruse põhine vaktsiin tekitab immuunvastuse kahe viiruse vastu: SARS-CoV-2 ja adenoviirus ise. Immuunvastuse tugevus sõltub ajast.

Mina oletan, et et varasemates ajapunktides (süstide vahe 3–8 nädalat) on adenoviiruse vastane immuunvastus liiga tugev ning inaktiveerib teise süstiga organismi viidava vaktsiini enne, kui see rakkudesse jõuab ja seal SARS-CoV-2 valke tootma hakkab.

Antikehade eluiga on u 90 päeva. Seega hakkab vaktsiini (adenoviiruse) vastane immuunvastus vähenema ja langeb 12 või enama nädala pärast tasemeni, mille puhul see vaktsiini rakkudesse jõudmist enam et takista. Siit siis ka parem SARS-CoV-2 valgu tootmine ja parem kaitse.

See on muidugi ainult oletus, mis ei pruugi osutuda õigeks. Ma ei tea kas, selle nähtuse (suurem intervall – parem kaitse) aluspõhjuste uurimisega tegeldakse. Ma oletan, et jah, sest kui probleemist aru saada, siis on võimalik seda ka ratsionaalselt lahendada

Akadeemik ja ettevõtja Mart Ustav: asi võib olla adenoviiruse vastupidavuses

Inimese immuunvastuse tekkel on mitu etappi. Mis ja kuidas nende kulgu ajaliselt mõjutab, sõltub sellest, kuidas immuunvastuse märklaud – viiruse antigeen – on immuunsüsteemile nähtav, millisel tasemel ja kaua see on organismis olemas. See on keeruline ja tavaharidusega inimesele raskelt mõistetav.

AstraZeneca vaktsiin kasutab adenoviiruse vektorit, mis viib adenoviiruse kombel antigeeni enamikul juhtudest lihasrakkude tuuma, kus see hakkab tootma mRNAd SARS CoV-2 ogavalgu tootmiseks. Ka teised adenoviiruse geenid on aktiivsed ja nende geeniproduktide (adenoviiruse valkude) vastu tekib ka immuunvastus.

On võimalik, et lihasrakkudes võib adenoviirus olla kaua aega ja toota kogu aeg SARS-CoV-2 ogavalku. On võimalik, et see tingibki vajaduse hoida kahe süsti vahel pikemat aega.

Selle aja jooksul saavad viirusvektoriga nakatunud lihasrakud ära kaduda, immuunsüsteemil on võimalus puhata ja immuunvastusel küpseda, et seejärel teise süstiga manustatava antigeeni ilmumisel organismis võimsalt uuesti kasvada.

Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiin tekitavad ogavalgu kõrge ekspressiooni, mis on lühiajaline, sest DNA on oluliselt lühema elueaga rakus – võrreldes adenoviiruse DNA-ga, mis postmitootilistes lihasrakkude tuumades saab kaua olla aktiivne ja ekspresseerida valke.