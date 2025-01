VIDEO | Porsche Taycan püstitas Guinnessi maailmarekordi jääl driftimises

Katse toimus 14. jaanuaril 2025 ja see viidi läbi Guinness World Recordsi ametliku vaatleja silme all Porsche Arctic Centeris Soomes Levil, umbes 150 kilomeetrit polaarjoonest põhja pool. Ringikujulise driftiraja läbimõõt oli 59 meetrit:

Porsche Arctic Centeris on autosid käinud proovimas ka Forte, loe neid elamusi siit .

2023. aastal püstitas Porsche Guinnessi maailmarekordi Taycan Cross Turismoga marsruudil Xinjiang–Tiibet. 5573 meetriga jõuti suurima kõrguste vaheni, mida elektriauto on saavutanud.

2021. aastal kiirendas võidusõitja Leh Keen Porsche Taycani USA-s Louisiana osariigis New Orleansis asuvas näitusehallis kiiruseni 165,1 km/h. See oli suurim kiirus, mida siseruumides on sõidukiga saavutatud.