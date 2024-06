VIDEOD ja FOTOD | Uus Porsche Taycan ja selle absoluutselt pöörane kiirendus

2,4 sekundit nullist sajani. Seda lihtsalt peab oma istmepõhja surutava seljaga tundma. Sport Plus režiim sisse -> vasaku jalaga pidur ja parema jalaga gaasipedaal põhja -> ootad paar sekundit, kuni mootor korralikult lõrisema hakkab ja taga lisatiin välja keritakse…ja minek… Kõrvalistuja jõuab vaid mõelda, et tal tuleb jäägitult usaldada juhti, ise roolist kinni hoides on tunne märksa kindlam. Väljas, kõrvalseisja silmade läbi näeb see pöörane kiirendus välja nii: