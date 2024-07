FOTOD | Kaks uut mudeliversiooni Porschelt: Panamera Turbo S E-Hybrid ja Panamera GTS – hinnad julgelt üle 200 000 euro

„GTS on dünaamiline sportsedaan, kus esiplaanile on tõstetud emotsionaalne sõidukogemus. Panamera Turbo S E-Hybrid positsioneeriti mudelkonna tippu kui võimsaim, kiireim ja kõige luksuslikum,“ teatab Porsche.

Mõlemat mudelit liigutab 4,0-liitrine topeltturboga V8-mootor, mis oli juba kasutusel Panamera Turbo E-Hybridil. Porsche 8-käiguline topeltsiduriga käigukast (PDK) on põhimõtteliselt uue konstruktsiooniga.

Uus Panamera Turbo S E-Hybrid on kõige võimsaim seni toodetud Panamera. Selle mootori võimsus on 441 kW (600 hj) ning elektrimootoril 140 kW (190 hj). Eelkäijaga võrreldes kasvas süsteemivõimsus 75 kW (102 hj) võrra ja on nüüd 575 kW (782 hj), kuna süsteemi pöördemoment kasvas 150 Nm võrra ja saavutas väärtuse 1000 Nm.

See võimaldab Panamera Turbo S E-Hybridil jõuda paigalt 100 km/h kiiruseni 2,9 sekundiga ning saavutada tippkiiruseks 325 km/h. Edasiminek on vastavalt 25 km/h ja 0,5 sekundit. Mudeli elektriline sõiduulatus on kuni 88 km.

Porsche Active Ride aktiivvedrustus on selle mudeli põhivarustuses. See on seotud 400-voldise kõrgepingesüsteemiga ja seetõttu tehniliselt teostatav ainult hübriidajamiga mudelitel. Igal amortisaatoril on elektriajamiga hüdropump, mis tekitab jõudu vastavalt vajadusele kas tagasipõrke või kokkusurumise suunas. Sel viisil on vedrustus peaaegu täielikult suuteline korvama kere kõikumist ning hoidma auto horisontaalasendis dünaamiliste sõidumanöövrite ajal. Niisugune tehnika võimaldab juurutada sellise uuendusliku funktsiooni nagu piki- ja põikikalde ülekompenseerimine. Süsteem optimeerib ka veojõudu, viies rataste koormuse jaotuse vastavusse haardumisega.

Uue Panamera GTS (Gran Turismo Sport) mootor arendab 368 kW (500 hj) ehk 20 hj enam kui eelkäija jõuallikas. Neljaukseline sportauto suudab nullist kiiruseni 100 km/h jõuda 3,8 sekundiga ning saavutab tippkiiruseks 302 km/h.