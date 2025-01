FOTOD | Porsche 911 mudelivalikusse lisandub uus Carrera S

Mootoril on võimsust 30 hj eelkäijaga võrreldes enam, pöördemomendi näitajaks on 530 Nm. Täiendava võimsuse ja tõhususe saavutamiseks paigaldas Porsche muuhulgas mootorile uued turboülelaadurid ning optimeeris põlemisõhu jahutamist.

Põhivarustuses on näiteks 20-/21-tollised veljed, hõbedaste summutiotstega sportlik väljalaskesüsteem ja kurvistabiilsuse juhtsüsteemi (PTV+). Kliendi soovi korral pakub Porsche keraamilisi komposiitpidureid (PCCB) ja sportvedrustust (PASM), viimase puhul on kere 10 millimeetrit võrra madalamale lastud ning pööravad ka tagarattad.

Amortisaatorite hüdraulikat on võrreldes eelmise mudeliga võrreldes optimeeritud, roolisüsteem on vahetum ning muudetud on ka esisilla kinemaatikat.

Sisemuses kuulub põhivarustusse must nahksisustuse pakett - istmed, peatoed, armatuurlaud, uksepaneelid ja soovi korral ka kupee tagaistmed on kõik kaetud siledapinnalise nahaga. Võimalik on nahka sisekujunduses ka laiemalt kasutada ning katta sellega lisaks veel kindalaeka kaas, küljepaneelid ja istmete küljed. Soovi korral lisab Porsche nahkpolstrile hallis kontrasttoonis (Crayon) tepingud. Põhivarustuses on ka LED-maatriksesituled ja mobiiltelefoni juhtmevaba laadimine.