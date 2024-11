Porsche: Taycani teine põlvkond on nüüd täielikult välja arendatud

„Taycani mudelivalik on laiem kui kunagi varem: kolm kerevarianti, nelikvedu ja tagavedu ning Porsche E-Performance’i mootorite erinevad võimsustasemed vahemikus 300 kuni 760 kW annavad nüüd kokku tervelt 16 versiooni,“ teatas autotootja.

Viidatud kolmest variandist üks on Taycan GTS-i uusväljaanne, mis on saadaval nii nelikveolise sportsedaanina kui ka Sport Turismona ja mis arendab kuni 515 kW tippvõimsust. Hinnad algavad 153 470 eurost (Taycan GTS sedaan) ja 154 470 eurost (Taycan GTS Sport Turismo). Sel aastal lisandus ka Taycan 4 sedaan, hind alates 110 890 eurost. Uute versioonide saadavus Eesti müügiesindustes peaks tekkima 2025. aasta algul.

Taycan GTS

Lühend GTS tuleneb sõnadest Gran Turismo Sport. Alates 1963. aasta Porsche 904 Carrera GTS-ist on neil kolmel tähel Porsche-huviliste jaoks eriline maine. Nüüd on selle tähekombinatsiooniga variant olemas ka Taycani mudelivalikus. Õieti niisiis kaks varianti: uus Taycan GTS on saadaval nii sportsedaanina kui ka Sport Turismona.

Taycan GTS 515-kilovatine tippvõimsus on 75 kW suurem kui eelkäijal. Sport Chrono-paketis sisalduva möödasõidufunktsiooniga3 (push-to-pass) saab nupulevajutuse peale kümneks sekundiks kasutada lisavõimsust kuni 70 kW. Sarnaselt Taycan Turbo GT-le kuvatakse lisavõimsust näidikuplokis taimeriga ning dünaamiliselt animeeritud rõngastena spidomeetril.

Taycan GTS sportsedaan ja Taycan GTS Sport Turismo saavutavad 100 km/h paigalt 3,3 sekundiga – 0,4 sekundi võrra oma eelkäijatest varem. Ka sõiduulatus kasvas rohkem kui 120 kilomeetri võrra ning on praegu 628 kilomeetrit WLTP järgi.

Eelkäijaga võrreldes on Taycan GTS-il uudisteks sportliku disainiga esi- ja tagapõrkeraud koos läikivmustade ehisliistudega. Läikivmust on kasutusel ka küljepeeglite jalgade juures. Nii põhivarustuse 20-tollised veljed Taycan Turbo S Aero Design kui ka lisana pakutavad 21-tollised veljed RS Spyder Design on GTS-il alati värvitud antratsiithalliks.