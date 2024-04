See tähendab, et võimsust on neil autodel 40 hj eelmisest mudelist rohkem. Maksimaalne pöördemoment on nüüd 660 Nm - kasv 40 Nm. Uuendatud kaheksakäiguline käigukast Tiptronic S parandab tuntavalt kiirusomadusi tänu lühematele reaktsiooni- ja lülitusaegadele režiimides Sport ja Sport Plus.