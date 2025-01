„Toretski linn on Ukraina jaoks ka juba läinud.“ Kui palju on rindel 2025. aasta algusest muutunud?

Ukraina sõjaolukord on 2025. aasta alguseks jäänud suures osas muutumatuks, kuid pinged on rindel endiselt äärmiselt kõrged. Venemaa jätkab pealetunge peaaegu kogu rinde ulatuses, luues välismaailmale ja kodusele auditooriumile näilisust edusammudest, kuid reaalne territoriaalne võit on olnud tagasihoidlik. Ukraina väed suudavad küll edukalt vastupanu osutada, kuid seisavad silmitsi suurenevate raskustega, mis viitab nende kurnatusele. Kuid kurnatud on ka Vene armee.