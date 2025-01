Venemaa on hoolimata üle 800 000 sõjaväelase kaotamisest (hukkunud ja haavatud) Ukraina sõja esimese kolme aasta jooksul suutnud hoida rindel korraga vähemalt 600 000 sõdurit. See annab neile arvulise ülekaalu Ukraina vägede ees peamistes lahingutegevuse piirkondades. Samas nn kargupataljonide ilmumine näitab, et Kremlil on värskete vägede leidmisega siiski raskusi.

Hiljuti on ilmnenud tõendeid, et vigastatud sõdureid, sealhulgas karkudel mehi, saadetakse rünnakutele. Näiteks Pokrovskis, Ukraina idapoolses kindluslinnas, ründasid Ukraina droonid Vene rünnakrühma, mis koosnes peamiselt kargumeestest, kes suundusid Ukraina positsioone ründama. Sellised väed osutuvad Ukraina kaitse vastu peaaegu kasutuks ja hukkuvad sageli kiiresti, nagu juhtus Pokrovski lähedal ukrainlaste droonirünnakus. Kuigi algul võis see tunduda ühe jõhkra komandöri otsusena, näitavad tõendid, et selline taktika on laialdasemalt kasutusel, eriti Vene 20. ühendarmees.