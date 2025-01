„Lendurid on närvis.“ Miks on Vene lennuvägi hakanud Ukrainas palju vähem kasutama trumpässaks peetud liugpomme?

Venemaa on kogu rinde ulatuses vähendanud juhitavate liugpommide ehk KAB-ide kasutamist. Liugpommid on Venemaale olulised, sest need võimaldavad rünnata sihtmärke suure täpsusega kaugemalt, ilma et lennukid peaksid sisenema otseselt Ukraina õhutõrje tegevusulatusse.