GRAAFIK | „Neetud tank“ – miks ei taha ükski Ukraina armee üksus neid vanu Sloveenia tanke?

Sloveenia antud vanade tankide M-55S saatus on Ukrainas olnud keeruline ja ootamatuid pöördeid täis. Tegemist on tugevalt moderniseeritud T-55 tankidega, mille uuendamise Sloveenia tellis 1990. aastatel Iisraeli firmalt Elbit ja kohalikult ettevõttelt STO RAVNE. Moderniseerimine andis igivanale nõukogude tankile reaktiivsoomuse, parema sihtimissüsteemi ja võimsama mootori, kuid kõige olulisem muudatus oli Briti päritolu 105 mm L7 kahur, mis võimaldab kasutada tänapäevaseid soomust läbistavaid mürske, mis suudavad hävitada isegi uuemaid T-72 tanke.

Sloveenia loobus neist tankidest 2000-ndate alguses ja jättis need ladudesse seisma. Alles 2022. aastal, kui Saksamaa ja Sloveenia sõlmisid kokkuleppe – Sloveenia sai 40 Saksa sõjaväeveokit ja andis vastutasuks Ukrainale 28 M-55S-i tanki –, leidsid need uue kodu. Need tankid moodustasid ühe pooliku pataljoni, kuid Ukraina ei suutnud neid lahinguväljal tõhusalt rakendada.