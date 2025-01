Kaamelitaktika seisneb selles, et rindel saadetakse Ukraina positsioonide poole relvastamata sõdureid, kelle ülesanne on jõuda võimalikult lähedale Ukraina sõdurite positsioonidele ja jätta sinna laskemoon, miinid või raadiosaatjad. Need vahendid on mõeldud kasutamiseks hiljem saabuvatele rünnakrühmadele. Nn kaameleid käsitletakse kui ühekordset ressurssi – neile ei anta relvi ja eeldatakse, et nad hukkuvad ülesande täitmise käigus. Ukraina droonid on muutnud selle taktika aga ebatõhusaks, kuna kaamelid avastatakse ja elimineeritakse juba enne eesmärgi saavutamist.