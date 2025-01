„See on lihtsalt p**k!“ Ekspert selgitab, miks ei taha Vene sõdurid selle Stalini-aegse soomusmasina sisse sattuda

Venemaa on suurte kaotuste tõttu olnud sunnitud teenistusse tooma tõelisi uunikume, näiteks kohtab järjest enam rindel Stalini-aegset soomustransportööri BTR-50. Täpsed andmed puuduvad, kuid venelastel on neid rivis ilmselt sadakond ja ladudes veel sadu, mida saab remontida ja Vene armee väeosadele anda.

15-tonnine BTR-50 võeti relvastusse 1954. aastal. See on kergelt soomustatud ja relvastatud masin, mille sees on ruumi 20 sõdurile. See oli kunagi Nõukogude jalaväe peamine soomustatud lahingumasin, kuid pärast BMP-1 saabumist 1966. aastal pandi see teisestesse rollidesse ja lõpuks jäeti need üldse ladudesse seisma või anti Nõukogude Liidu Aafrika ja Aasia liitlastele. NSV Liidus toodeti neid kokku kuni 7000.