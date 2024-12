„Ükski riik ei suuda end nende eest kaitsta.“ Kas venelaste uued ballistilised raketid toovad sõjanduses kaasa revolutsiooni?

Venemaa on kasutusele võtnud uue ballistilise keskmaaraketi nimega Orešnik, mille maksimaalne ulatus on vahemikus 3000–5500 km. See relv on tõenäoliselt modifikatsioon varasemast RS-26 Rubež raketist, mida katsetati esimest korda 2011. aastal. Hiljuti kasutati Orešnikut Ukraina linna Dnipro pihta korraldatud rünnakuks, mille venelased korraldasid vastusena lääne loale kasutada lääne antud kaugrelvi Venemaa territooriumi vastu.

Rakett võib kanda kokku 36 lõhkepead, mis liiguvad hüperhelikiirusel (üle 5 Machi) ja on võimelised tabama strateegilisi sihtmärke suure täpsusega. Briti luure andmetel on Venemaal väike arv Orešnikuid ja rakett ise pole seeriatootmises. Arvatakse, et need on oluliselt kallimad kui Venemaa arsenalis olevad raketid.