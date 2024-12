„Kreml on silmitsi suure dilemmaga.“ Kas Venemaa peab Süürias maha jätma Al-Assadi või hoopis Ukrainas tagasi tõmbama?

Mässuliste edu taga on Al-Assadi liitlaste – Iraani ja Venemaa – mõju vähenemine. Iraan ja Liibanoni Hezbollah on seotud Iisraeli konfliktidega, mis takistab nende tegutsemist Süürias. Venemaa keskendub Ukraina sõjale ja on seetõttu vähendanud kohalolekut Süürias, ehkki jätkab õhulööke mässuliste vastu. Mässulised, keda juhib HTS, on viimastel aastatel reorganiseerinud oma jõud ja tugevnenud Idlibi provintsis. Kuigi HTS-i minevik on seotud Al-Qaedaga, on organisatsioon püüdnud oma kuvandit muuta, tehes koostööd rahvusvaheliste abiorganisatsioonidega ja distantseerudes teistest džihadistlikest rühmitustest.