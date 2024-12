„Tänavalt püütud inimesed ei sõdi!“ Ukraina armee jookseb tühjaks. Kas riik jääb Putini ees kaitseta?

Ukraina armee on Venemaa sissetungi algusest saadik olnud silmitsi ulatusliku väejooksu probleemiga, kirjutab AP. Ametlikel andmetel on üle 100 000 sõduri süüdistatud väejooksus, mis kujutab endast suurt probleemi Ukraina kaitsevõimele ja sõjaplaanidele. Ukraina armees on eri hinnangute järgi 700 000 kuni miljon inimest, kellest on aktiivse sõjategevusega seotud kolmandik. Väejooksu probleem on teravnenud viimase aasta jooksul, mil Ukraina agressiivne mobilisatsioonikampaania on paljuski läbikukkunud. Ukraina peaprokuratuuri teatel on tänavusest jaanuarist augustini registreeritud üle 15 554 desertöörlusjuhtumi, mis on viis korda rohkem kui 2022. aastal. Üha enam Ukraina sõdureid otsustab oma väeosa maha jätta. Mõned ei naase pärast puhkust, teised keelduvad täitmast käsklusi lahinguolukordades, mõnikord keelduvad käsutäitmisest terved üksused.