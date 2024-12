„Karastunud mõrtsukate armee.“ Sõjablogijad räägivad venelaste raskustest, kuid päevas vallutab Venemaa 20 km². Keda uskuda?

Ukraina idaosas, eriti Donetski oblastis, jätkuvad intensiivsed lahingud, kus Vene armee näitab üles suurt aktiivsust ja saavutab mõnedel suundadel edu. Venemaa eesmärk on vallutada kogu Donetski oblast, kuid praeguse tempo juures võib see võtta aastaid. Samal ajal tunnistavad nii Ukraina kui ka lääne allikad, et Ukraina relvajõudude olukord on mitmel rindelõigul kriitiline, kuid mitte lootusetu.