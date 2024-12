„NSV Liit arvestas NATO trofeedega.“ USA ladudest leitud mürsud päästsid Ukrainas tuumakahuri prügimäele saatmisest

Praegune Ukraina armee erineb väga tugevasti sellest, mis see oli 24. veebruaril 2022, kui sõda algas. Kindlasti pole sellise suure armee üleval pidamine ja varustamine kerge olukorras, kus Ukraina ise relvastust ja varustust suurtes kogustes toota ei saa ning peab lootma lääne abile. Läänemaailm on ennast pärast külma sõda demilitariseerinud ning kunagistest varudest on järel kübe.

Kuid selle kõige juures on juhtunud ka imesid. Ainuke suurtükikaliiber, mida kasutab Ukraina ja mida on kasutanud NATO, on 203 mm. Nendega tulistavad Nõukogude-aegsed 2S7 Pioni liikursuurtükid, mis algse idee järgi olid mõeldud tulistama tuumamürskudega. NATO maad ei kasuta 203 mm suurtükke juba umbes 30 aastat (v.a. Türgi ja Kreeka), kuid imekombel õnnestus Pentagonil Ameerika armee ladudest 203 mm mürske siiski leida. Nagu näha sotsiaalmeediast, on osa nendest jõudnud Ukraina armee käsutusse.