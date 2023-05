Läbi võsa, naiste riietes ja võltsitud dokumentidega. Kuidas pääsevad Ukraina sõjaväekohustuslased üle piiri?

Ka Eestis tekitab inimestes mõnikord hämmastust see, kui nähakse meie tänavatel liikumas kalli hinnaklassiga Ukraina registreerimismärgiga autosid, mille roolis on meesterahvad, keda Ukraina seadusandluse järgi ei tohiks riigist välja lubada. Vahel võib mõne turismiobjekti juures kohata Ukraina numbrimärgiga autosid, kus ainult potentsiaalsed sõjaväekohustuslased istuvadki. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi keelas Venemaa sissetungi alguses 18–60-aastastel meestel riigist lahkuda. See põhineb põhiseaduse paragrahvil 17, mille kohaselt on Ukraina suveräänsuse kaitsmine kodanike kohustus. Meie siseministeeriumi andmetel on 2023. aasta märtsi lõpu seisuga Eestis kehtiv tähtajaline elamisluba ajutise kaitse alusel kokku 36 808 Ukraina kodanikul ja rahvusvahelise kaitse alusel 3818 Ukraina kodanikul. Neid kehtiva elamisloaga 18–60-aastasi Ukraina meeskodanikke, kellel on ajutine kaitse, on 6172, ja neid, kellel on rahvusvaheline kaitse, on 2453. Ehk sõjaväekeeli võiks Eestis olevatest Ukraina sõjaväekohustuslastest teoorias formeerida suisa kolm Ukraina armee brigaadi.