PROOVISÕIT | Mercedes-Maybach S560 – hämmastav ka 5 aastat hiljem

Kuid müük ei olnud hea ja 10 aasta jooksul toodeti umbes 3000 autot. Maybach suri peaaegu uuesti. Kuid Mercedes-Benz ei lasknud oma brändil minna ja alates 2014. aastast toodab Maybach kõige luksuslikumaid S, GLS ja G mudeleid. Need autod on täiesti teisest liigast. Võimelised saama filmikangelasteks.

Minu arvates näeb Maybach S560 just valgena eriti hea välja. Tavaliselt on sellised autod mustad, kuid see valge muudab selle lõputult suure auto graatsiliseks ja peeneks. Imestan, et tundub, et lihtsalt W222 pikkuse suurendamine muudab selle välimust dramaatiliselt.