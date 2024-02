PROOVISÕIT | Toyota Hilux ei proovi oma olemust varjata

Ma vältisin Toyotat, sest mulle tundus alati, et nende lähenemine autokultuuri mõistmisele oli liiga kaugel minu omast. Kaasaegsetest hallidest Toyotadest ei suutnud ma nimetada ühtegi, mis oleks köitnud minu tähelepanu, kuni ilmus GT86 ja järgnes GR Yaris. Tundub, et just sel hetkel meenus jaapanlastele, et nad oskavad teha mitte ainult Priust igale maitsele, vaid mäletavad ka oma ajalugu ja suurepäraseid autosid, mis erutavad kõigi mõtteid, kes on automaailmaga seotud.

Ma otsustasin alustada oma lähenemist kaubamärgile kaugelt. Hilux ei ole kaugeltki see mudel kaasaegses Toyota valikus, mis esimesena meelde tuleks. Kuid just see mudel sütitas minus huvi proovida, mis see endast kujutab.

Hiluxi kohta teadsin ma vähe, kuid piisavalt, et luua ettekujutus. Esiteks, Hilux oli esimene auto, mis jõudis iseseisvalt Põhjapoolusele, pilootideks veidi joobes Jeremy Clarkson ja James May. Teiseks, see masin on võimeline taluma kukkumist kõrghoonest, üle elama üleujutuse, tulekahju, vandalismi ja kõike muud, mis pähe võib tulla.

Kolmandaks – kui maailmas toimub relvastatud konflikt, siis Hiluxi kasti mahub suurepäraselt kuulipildija, raketiheitja ja palju muudki. Piisavalt huvitav komplekt alustamiseks.

Ja nii saangi ma võtmed kätte – kõige tavalisemad, välja arvatud üks asi: varustustase Invincible. “Võitmatu” Toyota, muigan ma. Tundub, et turundajad teevad oma tööd suurepäraselt. Kiiresti rooli!