CHAdeMO CCS-iks ehk kuidas hiinlased Nissanile ja Soomele ära tegid

Nissani elektriautod on populaarsed ja pagana vastupidavad ning Soomes ja põhjamaades on neid palju, eks pilt on üsna sarnane Eestiga suhtarvudes. Lisaks Nissan Leafile ja EV200le kasutavad CHAdeMO-d mitmed varasemad levinud mudelid, näiteks Kia e-Soul ja meil sotsiaaltöötaja sõidukina tuntud Mitsubishi i-MiEV.

Sestap võttis soomerootslasest insener Daniel Öster ette Nissani ja teiste CHAdeMO standardit kasutavate autoomanike elu lihtsustamise ja hakkas arendama adapterit, mille saaks ühendada CCS laadijaga, et siis autot laadida.

Miks selline adapter vajalik on? Eelkõige seepärast, et enamus turule tulevaid uusi elektrikaid kasutab CCS standardit, kiirelt kasvav taristu on samuti CCS suunal kaldu ja CHAdeMO-le ei pöörata erilist tähelepanu, sest see on justkui vanaaegne rudiment, mida uue ja parema lahenduse valguses enam vaja ei ole.

Nii Soome kui ka Norra ja Rootsi Nissani elektriautode omanikud on tootja esindajatega suhelnud ja küsinud üleminekulahenduse tootmise võimaluse kohta, kuid senini on Nissanit see teema külmaks jätnud.

Nagu teada, tuleb sinna, kus on täitmata nišš, mõni hiina ettevõte. Nii ka nüüd, esimene adapterilahendus on juba mõnda aega põhjamaades umbes 1000€ hinnaga müügis.

Insener Daniel Öster, kes sarnast lahendust oma vabast ajast hoolega välja töötas, jäi tema enda sõnul nii umbes 15 minutit hiljaks – just niipalju jäi puudu avalikust esitlusest ja tootmispartneri otsimisest.

„Hiinlased jõudsid ette ning mul pole mingit mõtet nendega konkureerida, ainuüksi komponendid, mida on adapteri tootmiseks kasutatud, lähevad maksma rohkem kui 700 eurot,“ tõdes Öster intervjuus soomlaste autoajakirjale Moottori.

Öster testibki nüüd hiinlaste lahendust ja on üldjoontes rahul. Puudujääkidest annab ta tootjale otse teada, oma toote arendamise jättis ta sinnapaika – mitte kõik toredad ideed ei saa alati teoks.