PROOVISÕIT | BMW i5 M60 – väga viisakas elektri-BMW

Et olla samal lainel inseneride ja disaineritega, teeme vaimse eksperimendi. Kui olete vanem kui 25 aastat, meenutage oma tundeid, kui nägite esimest korda 2004. aasta E60 kerega „viiest“. Pärast E39, mida olime harjunud pidama klassikalise disaini näiteks, tundus uus „viis“ vähemalt vastuoluline, aga 10-15 aasta pärast leidis see tee fännide südametesse. Olen kindel, et sama juhtub M3/M4 suurte „sõõrmete“, uue „seitsme“ ja „viie“ disaini ning asjaoluga, et need ärisedaanid on saadaval täiselektrilisena. Ja minu arvates sobib elektriajam auto iseloomuga suurepäraselt.