Austerlased toovad uudiseid vesinikpõlemismootorite rindelt

Toyota-Lexus arendavad edasi oma vesinikpõlemisversiooni 5-liitrisest 2UR-GSE V8-st , samal ajal kui Toyota katsetab mitmete oma mudelite kapoti all samuti vesiniku põletamise mõistlikkust – viimane katsejänes on Hilux , eelnevalt ka GR Yaris .

Toyota GR Yarise kapoti alt tuttav 1,6-liitrine G16E-GTS turboga ridakolm teeb aga vesinikutehnoloogia arendamise nimel Jaapani kestvussõitudel võistlemise käigus suuri arenguhüppeid .

Ka Austria firma AVL Racetech teab, et kiireim areng juhtub läbi mootorispordi. Nende 2-liitrine turboga ridaneli on just võidusõidukasutuseks mõeldud ning pakub 302 kW/405 hj ja 501 Nm, olles kohandatud toime tulema mitmete uue kütusega seotud probleemidega ja vastama Le Mans’ 24 tunni sõidu vesinikuklassi reeglitele.

Sellest, et kütusesüsteem on bensiinimootorist erinev, ei pea pikemalt rääkima. Küll aga tähendab võidusõidumootori kasutusviis püsivaid kõrgeid temperatuure, mis põhjustavad vesinikpõlemismootoris samuti detonatsiooniprobleeme. Kuidas see lahendatud on?

Tuletame meelde osade Subaru Impreza WRX STI-de „IC spray-d“ ehk vee pritsimist vahejahutile, et kokku surutud õhku vajadusel veelgi jahutada. See andis juhile valida, kas lasta temperatuuri kasvades mootori juhtajul oma asja ajada, detonatsiooni ennetamiseks süütenurka malbemaks keerata ja seeläbi jõudu kaotada, või õhku jahutada ja jõudlust säilitada.

AVL-i mootor kasutab sama põhimõtet, aga veelgi nutikamalt – nende mootoris pritsitakse vett otse sissevõetava õhu hulka. Tulemus on sama – detonatsiooni ennetamine, õhu jahutamine ja püsiv jõudlus.

Täpsemalt saab kuulata-vaadata siit videost: