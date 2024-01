Mida peab teadma Macanist – ka siis, kui Porsche ei kõneta

Macan 4 on lahjem variant, mis arendab maksimaalselt 300 kW, jõuab sajani 5,2 sekundiga ja tippkiirus on piiratud 220 km/h. Põhimõtte küsimus ju – Mercedes-Benz EQS SUV peab rahulduma ainult 210 km/h. Hinnasilt algab ka Porsche kohta madalalt ehk 85 690 eurost, aga piinlike olukordade vältimiseks on õnneks lisavarustuse nimekiri, millega saab numbri ikka kenasti kuuekohaliseks.

Samas on Macan alati nelikveoline, noblesse oblige. Versioone on kaks: Macan 4 ja Macan Turbo. Mida seal viimasel juhul üle laetakse, jääb paraku selgusetuks ning ka tootja vaikib sellest nagu partisan. Aga nimi meest ei riku, autot ammugi mitte ja kui Honda e:Ny1 on Euroopa tüübikinnituse saanud, asi siis selle kõrval elektrimootorile turbo külge kruvida ei ole!

Macani autoklass on määratlemata ja see on väga hea! SUV, CUV, SAV (näiteks BMW XM) jne – milleks raisata turundusinimeste tööaega? Ütleme lihtsalt, et tegu on krossoveriga, mitte mingi džiibiga, sest maastikule täie aruga inimene sellega niikuinii ei lähe ja loll seda osta ei jaksa.

Elektri-Macan on välja töötatud koos peagi ilmuva (ja tänavu juba Eestisse jõudva) Audi Q6 e-troniga ning mõlemad autod on ehitatud samale Premium Platform Electric (PPE) 800-voldisele arhitektuurile. Seega KIA-Hyundai, teie tehnoloogiline üleolek ei ole kivisse raiutud!

Mida siis tasub teada uuest Macanist, sellest uuest ja täiesti täiselektrilisest, mida ootasime juba 2019. aastast? Tulemus on kaua tehtud, kaunikene – kuigi ilu olevat vaataja silmades. Mõne Austinis asuva peakorteri ja põhiliselt Hiinas paikneva tootmisega firma puhul on nii pikk aeg lubadustest tootmiseni norm. Kaunis tulemus alati ei ole norm.

Heakene küll, vaatame vahelduseks ka müüginumbreid ja sealt selgub, üllatus-üllatus, et Macan on Stuttgarti börsiettevõtte Dr Ing h.c. F. Porsche AG (tähisega P911) pailaps. Sealt tuleb raha ja kapitalismi tingimustes sellega argumendid lõpevad. Või soovite Porschele Alfa ja Lancia saatust?

Kui teile aga sellest vähe on, siis vaadake Macan Turbo poole ja saate 470 kW ning elajaliku 1130 Nm pöördemomenti. See omakorda tähendab, et sprint „sajani“ võtab aega vaid 3,3 sekundit ( KIA EV6 GT , häbene, su tulemus on tervelt 0,1 sekundiga löödud!) ja piirik sekkub 10 km/h kõrgemal, kui „džentelmenide kokkulepe“ Saksamaal heaks tooniks peab ehk 260 km/h juures. Autobahni peal see ON oluline. 117 660 eurose alghinna kohta pole paha!

Mida ja kus disainerid päriselt tegid, seda autoajakirjanikud loomulikult ei tea, aga legend räägib, et uus Macan on saanud disaini-inspiratsiooni Taycani sedaanist . Õnneks polnud seekord konstruktoritel vaja kaugele šnitti võtma minna (erinevalt Volkswagen Amarokist , mida kujundama saadeti insenerid teisele poole maakera).

Erinevaid ekraane, mida suurem seda hullem, olen kirunud (ja mitte ainult mina), aga siin tuleb Porschele väike kummardus teha. Vaatamata enamike funktsioonide viimisest puuteekraani alla on kliimaseadme juhtimine füüsiliste nuppudega. Mõne jaoks pole see tähtis, aga paljude jaoks on see oluline.

Sarnaselt naabrite Hyperscreeni loogikale on kaasreisija jaoks saadaval 10,9-tolline ekraan. Kas sellel samamoodi ka ringiaegu saab jälgida, pole kahjuks teada.

Hea kombe kohaselt on auto kasvanud, olles praegusest versioonist 103 mm pikem, 15 mm laiem ja 2 mm madalam. Teljevahe on kasvanud 86 mm võrra, olles nüüd 2893 mm. Põlveruumi järelikult jagub ja pead ära lüüa ka ei tohiks. Üha pikenev teljevahe tähendab, et esmakordselt saab Macan ka nelikroolimise. Pakiruum on suurem ja autoninasse on mahutatud 84-liitrine frunk (eesmist pakiruumi tähistav värdsõna).

Elektrilist Macani hakatakse paljudel turgudel (Eesti ei pruugi nende hulka jääda!) müüma paralleelselt koos bensiinimootoriga versiooniga kuni 2025. aasta lõpuni. See pole aga kuigi usutav, sest EL uued küberturbe regulatsioonid tapsid Volkswagen e-Up’i ja tapavad ka bensiinimootoriga Macani eeldatavasti juba mõne kuu pärast. Aga kui see nii lähebki, jätkab Porsche selle müüki „rahvusvahelistel“ turgudel.

Järgmisena kavatsetakse uuendada Taycani ning 2025. aastal tuuakse turule juba uus elektriline Cayenne’i linnamaastur, aga ka pikisilmi oodatud/kardetud elektrilised Boxster ja Cayman. Seejärel pole enam mõtet panuseid teha, mis mudel saab viimasena elektriajami ja parem ongi. Macan on surnud, elagu Macan!