Jaapanlased annavad lootust, et autotööstus ei suregi igavusse

Kenshiki, jaapani keeles 見識, on mitme tähendusega sõna. See võib tähistada nii vaadet, arvamust, austust iseenda suhtes kui ka mõistmist. 2023. aasta foorumil rõhutati mõistetavuse ja mõistmise tähtsust: kui luua uut tehnoloogiat, siis eduka kasutusele võtmise eelduseks on üheselt lihtne ja arusaadav sisu. Ei mingit tilu ja lilu. Kenshiki. Igal aastal korra tõuseb eesriie, et avardada vaadet järgneva(te)le kümnendi(te)le.

Meediamüras tuimaks tümitatud publik ei pane tähelegi, et tahkisaku suuremad valukohad – turvalisus ning kestvus – on lahenduse lähedal. Toyota, valdkonna pioneer, ei pane igale edusammule õhupalle külge, ei tao trummi, vaid liigub kõrvaltvaataja jaoks vaikselt ja filosoofiliselt tulemuse poole. Päeval, mil rahvas õpib ära uue jaapanikeelse mõiste, on nemad juba uute horisontide poole teel.

Autotööstuses valitseb peataolek: järjest uued regulatsioonid tekitavad frustratsiooni ning surutist, nõutakse uusi tehnoloogiaid, mis päästaksid meid lähituleviku lämbumissurmast. Paberil tundub kõik ilus, inseneridelt ja füüsikutelt ununeb aga utoopiate paikapidavuse kohta uurida. Lämbumine lükkub, aga mitte sellepärast, et mõeldakse välja mõni seninägematu õhust ja armastusest toimiv imemootor vaid et tööstussektor annab alla, uksed sulguvad ja valikud tõmbuvad koomale.

Autotööstuse homsest päevast rääkides pöörduvad pilgud Jaapanisse: tõenäoliselt on liikuvusvaldkond see, mille kaudu Tõusva Päikese Maa teeb teaduspotentsiaali eduka rakendamise renessanssi.

Võit on hetk rõõmustamiseks

Toyota on viimase kümnendiga teinud hiiglasliku arenguhüppe: silmaga nähtavaim on kahtlemata mudelite valik, välimus ja olemus. Mitte keegi ei peaks enam vinguma, et Toyota või Lexus on igav jaapani auto.

Seda, et autotööstus ei pruugigi igavusse surra, kuna Toyota on otsustanud hakata huvitavaks, kinnitavad ka kaalukad disainiauhinnad ning võidukarikad: eelmisel nädalal Ringvaate aasta autoks nomineeritud uus Prius oli nimetajategi jaoks üllatus. Teise põlvkonna C-HR o n aga Euroopa aasta auto finalist.

Võit on siiski ainult hetk ja päris kindlasti pole karikas kapis omaette eesmärk. Jaapani meelelaadiga egolaks ei haagi ning meilgi tasuks teadvustada, et eilne võit on homme unustatud. Ühehiti-poliitikat maailma suurim autotootja omale lubada ei saa. Mullune suurtehing akutootja LG-ga aitab Toyota tugevamalt kanda kinnitada nii USA-s kui Euroopas ja käristab vahet konkurentidega tõenäoliselt veel laiemaks. „Suurim“, „parim“, jne on üksnes epiteedid kuniks lõpptarbija pole oma poolehoidu näidanud.

Tulevik oli tegelikult juba eile

Kenshiki foorumil nähtust ühest kokkuvõtet teha on keeruline, kuid proovin: tulevik oli tegelikult juba eile; me ei sure kindlasti igavusse; traditsiooniliste konkurentide paratamatu allaandmine ei too kaasa kollapsit või ka valikute kahanemist kolme mudelini.

Loe täispikka lugu ja vaata ideeautode ja uudismudelite pilte tasuta portaalis Accelerista.com nendel sõnadel klikkides .