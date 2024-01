KUULA | „Istmesoojenduse“ 187. osa: mida toob Eestile autoaasta 2024?

Alustuseks vastame lugejakirjadele, mis puudutavad teede soolatamist ning peatumist-parkimist. Kommenteerime ka Bolti huvitavat lähenemist kaubikute rendile, kus jääb mulje, et tarbija peab ise tegelema firma logistikaga ja selle eest veel pealegi maksma.

Räägime ka eelmisel nädalal juhtunud ahelavariist Tallinna ringteel - meil oli võimalus koguda kommentaare nii Transpordiametilt, koha peal käinud päästjalt ning ühelt õnnetuses osalenult. Siit ka mõned loogilised nõuanded talvesõiduks. See juhatab kenasti sisse ka ühe talverehvide uuringu, mis jõudis rehvilaiuse olulisuse osas ootamatule järeldusele.

Vahepeal valiti ära Eesti aasta auto 2024 , milleks on Peugeot 408. Žüriiliikmetena räägime lisaks paremusjärjestusele ka natuke oma valikutest.

Saate põhiteema on aga alanud aasta automaailmas - lisaks maksudele ja aktsiisitõusule on oodata palju huvitavaid mudeleid nii Euroopasse kui Eesti teedele. Käime uustulnukad margi kaupa üle - muuhulgas on saabumas ka mitme Hiina tootja loomingut. Artikli kujul leiab loetelu siit.