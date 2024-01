Kuldse joonega Triumph Bobber: miks nii vähe bobberitest räägitakse?!

Edasi liigutab Triumph Bobberit 1200-kuubikuline, 77-hobujõuline, 57,5-kilovatine, kahe kõrvuti asetseva silindriga mootor, milles kütus on pandud plahvatama sellise paraja vahemikuga, et oma olemuse ja mürinaga pakub üsna vihast konkurentsi V formatsioonis mootoritele.

Üldjuhul on bobber ühe sadula ja minimalistliku tagaotsaga klassikaline tsikkel. Ja kui küsida, milleks see hea on, siis vastus on umbes sama kui kohviku-rallitajate puhul – uskumatult lõbus on sellisega sõita!

Õigustatud küsimus oleks ka, mis vahet on siis bobberil ja chopperil? Kui bobberi puhul üldjuhul raami külge lõikuritega ei minda, siis chopper, nagu nimigi vihjab, on tavaliselt oluliselt põhjalikum ümberehitus, kus rattal ka suuremad tükid küljest lõigatakse.

Bobberi nimi ongi tulnud bob-job terminist, mis põhimõtteliselt tähendab kärpimise tööd. Eesti keeles võiks bobberit nimetada naljatamisi ka kärbikuks. Ainult et pauku teeb see kärbikust õige natuke vähem.

See konseptsioon sai alguse juba eelmise sajandi 30ndatel, aga eriti popiks muutusid bobberid sama sajandi keskel, kui pärast üleilmseid konflikte võeti sõjast alles jäänud rohmakad militaartsiklid ja ehitati need ümber kergemateks ja hinnanguliselt ka nägusamateks masinateks.

Misasi see bobber üldse on?

Aga tõsi, üsna nišitoode on ta ikkagi. Väga pikki matku sellega ette ei võtaks, asfaldilt maha ei keeraks, kurvis põlve maha ei pane, kaaslast kaasa ei võta… Või kas ikka päriselt on nii?

Hea küll, pean tunnistama, et enne kui ma ise Bobberi otsa „komistasin“, ei olnud ka minu pilk neil just väga pikalt peatunud. Kuigi üks mu esimesi proovisõidu tsikleid oli Moto-Guzzi V9 Bobber , aga tehniliselt võttes, kuna sellel oli tagaistujale koht, siis isegi kui olemuselt oli ta üsna kruiser/klassik/bobber – Triumphi Bobber on siiski oluliselt rohkem klassikalise bobberi moodi.

Pöördemomenti on ka vastavalt ning natukene pealegi. Väga madalalt hakkab juba kiskuma nagu õhkutõusul kiirendav reisilennuk.

Päris mitu korda olen näidikuplokis näinud närvilist kollast tulukest vilkumas, mis annab märku, et tõenäoliselt päästis tsikli veojõukontroll mind just praegu üsna täbarast olukorrast.

Kuigi ainult tulukese abil juhiabide toimimist ongi võimalik tuvastada. Kui ma silmanurgast seda ei märkaks, siis jääks mulje justkui ise olen nii kõva mees, et kõiki neid jõude nii meisterlikult ja veatult suudan taltsutada.

Tänu püttade asetusele näeb mootor palju kompaktsem välja kui enamus V kujuga mootoreid. Ja välja näeb see ka pagana ilus, tänu pisikestele hästi läbimõeldud ja viimistletud detailidele, alustades kütusepumbast, mis on disainitud välja nägema nagu vanakooli karburaator, kuni leegitorudeni välja, mis pealiskaudsel vaatlemisel jätavad mulje sirgetest torudest, kuigi tegelikult käivad korra mootori alt läbi, kus katalüsaator mootorist tulevad süsinikuheited kenasti euronõuetele vastavaks vormistab.

Eemalt vaadates jääb ka mulje, et tagumise otsa sõidupehmuse eest hoolitseb vaid napp nahk sadula peal, kuigi tegelikult on istumise alla raami vahele paigutatud pea horisontaalselt asetsev vedru. See on küll üsna minimaalse käiguga ja kogu masina üks väheseid kriitikaid lähebki selle kohati liiga sportliku ja jäiga taguotsa arvele.

„Mugavuspakett“

Sellel tsiklil on püsikiirushoidja! Väike, superlihtne asi. Ainult üks nupp, mis lülitab kiiruse hoidmise sisse – ja ongi kõik, aga see on ikka uskumatult mõnus lisavidin.

Mitte, et gaas (ega ka ükski heebel) raske käiguga oleks, aga väga mõnus on isegi lühemal sõidul – kasvõi Pirita teel – panna automaatika kiirust hoidma nii, et saab rahulikult ringi vaadata, selmet peaks pingsalt jälgima, et kiirused paragrahvis kirjeldatud piiridesse jääks.

Vaata rohkem pilte ja loe täispikka arvustust tasuta portaalis Accelerista.com nendel sõnadel klikkides .