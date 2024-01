KUULA | „Istmesoojenduse“ 186. osa: võtame kokku Saksamaa TÜV uuringu halvimad autod

Olulisi uudiseid on nii Volkswagenilt, Xiaomilt kui Lancialt. Seda, et Volkswagen esitles Golfi mudelivärskendust, oleks võinud oodata igaüks, aga et oma auto sai valmis ka tarbeelektroonika tootjana tuntud Xiaomil? Rõõm on ka tõdeda, et Lancia ei kao autotööstuse areenil kuskile - veelgi enam, legendaarne nimi naaseb ka rallisse!