KUULA | „Istmesoojenduse“ 183. osa: Tesla Cybertruck on lõpuks kohal, aga mitte ilma skandaalita

Alustame saatekülalisega, kelleks on Ühisteenuste AS-i projektijuht Jaan Vill. Turule on tulnud uus parkimisäpp - mis seda olemasolevatest lehandustest eristab? Kummutame ka mõned Ühisteenustega seotud müüdid.

Jätkame nädala tsitaadiga, mis oma jõulisuses pärineb Elon Muskilt ja on suunatud kõigile neile, kes X-is ehk Twitteris reklaamimise lõpetasid. Krõbeda tsitaadi võiks viisakas vormis keelendada „no jumal teiega“.

Vaatame korra otsa kütusehindadele ja mis neid viimasel ajal kujundanud on - posti otsas on langus, ja see on tore. Saksamaa aga lõpetas ära elektriautode ostutoetused - raha sai lihtsalt otsa. Mis edasi ja mida ennustavad eksperdid elektriautode turule?

Jällekord on olnud muudatusi automaksu eelnõus. Kolm neist on eriti olulised, puudutades vanusekordajat, hübriide ja luksusauto kaubikuna registreerimist - vaatame need üle!

1. detsembril toimus Eesti autogala. Kuigi selleteemalised uudised on loetaval kujul olemas, arutame erinevate kategooriate žüriiliikmetena ka oma valikute üle. Muuhulgas on ära valitud ka Soome, Läti, Leedu ja Hispaania aasta autod.

Nädala Eloni rubriigis lihtsalt peame rääkima Cybertruckist. Juba on olnud skandaal, proovisõidud käivad ja arvamused on seinast seina. Mis kujul see aga Euroopasse tulla võiks?

Nädala proovisõiduauto on Mercedes-Benz E-klass. Stuudios on autoajakirjanikud Veli V. Rajasaar ja Indrek Jakobson. Saadet saab kuulata allolevas pleieris. Külasta ka saate Facebooki- ja Instagrami-lehte, kust saad jooksvat infot automaailma kohta ning näha proovisõiduautodega seonduvat. Head kuulamist!

