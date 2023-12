Must jõulukaart jõuab tänavu 613 sarihuligaani postkasti

„Hallo, huligaan! Jätke kohe järgi,“ tahaks taas kord tsiteerida kultusfilmi „Siin me oleme“. Paraku voolab see jutt kurtidest kõrvadest mööda. Need kõrvad, mille kandjaks on liiklushuligaan, ei kuule eriti midagi vajalikku, ja silmad eni näe suuremat – lähme põhjagaasiga ja loodame, et mentidele vahele ei jää. Must kaart tuleb kui rikkumisi on kogunenud aastaga rohkem kui neli. Tänavu on kaardisaajaid 62 rohkem kui 2022. aastal.

Kas must jõulukaart kasvatab kedagi ümber?

Politsei on järelejätmatu ja saadab igal aastal musti jõulukaarte: Same procedure as every year, James. Tolku on kaardist siis, kui saaja endale otsa julgeb vaadata või langeb naabrite ja lähedaste halvakspanu alla. Lootus on, et must saadetis paneb mõne huligaani oma käitumist muutma.

Kas sel erlisel kaardil võiks olla suurem mõju kui üksnes hetkeline häbitunne? PPA politseikolonelleitnant Sirle Loigo oli mullu optimistlik, tõdedes, et suurem osa kaardisaajaid leiavad selle postkastist vaid ühel aastal.

Tänavu jõulude eel saadeti kaarte ligi viiendiku võrra rohkem kui aasta eest ja Sirle Loigo toon on muutunud – ta leiab et kaardisaajate puhul paistaks nagu teeksid nad endast kõik, et mõne traagilise avariiga korraks uudiskünnis ületada.

„Nende käitumine liikluses on hoolimatu ja ohtlik,“ lisas Sirle Loigo ja kirjeldas, et kõige sagedamini ületavad korduvrikkujad kiirust, sõidavad tehniliselt mittekorras sõidukiga, eiravad punast foorituld või istuvad rooli purjuspäi.

Statistika näitab, et rohkem kui 10% tänavustest kaardisaajatest on paadunud, või isegi parandamatud: 71 inimest saavad kaardi teist korda. 17 leiavad selle postist juba kolmandat järjestikust aastat. Naiste osakaal ei ole aastatega liiga palju kasvanud, aga neid on. Tänavu 24.

Kui eelmisel aastal võis PPA rõõmustada, et kaardi saajate arv on langemas ning ka korduvadressaatide hulk ei kasva vaid pigem langeb, siis tänavu on kõik numbrid tõusuteel.