Mazda MX-5: 18 000 õnnelikku kilomeetrit

Ma kuulasin oma südant ja ostsin endale igapäevaseks kasutamiseks „ebamugava“ rotsteri. Iga kord, kui keegi mainis, et auto on ebapraktiline, mõtlesin, kui tihti inimesed tegelikult vajavad suurt pagasiruumi, kui nad on omaette sõitmas? Praktilisus on ülehinnatud ja need kuus kuud on seda tõestanud.

Algselt oli mu plaan pikemalt reisida , kuid pärast poolteist kuud naasin Eestisse ja Miata on saanud justkui minu seikluste talismaniks. 18 000 kilomeetrit – see on rohkem, kui ma kunagi varem olen kuue kuuga autoga läbinud. Reisil kogunes 15 000 kilomeetrit, ülejäänu sõitsin hiljem Eestis.

Ja ükskõik, mida keegi ütleb, osutus reisimiseks kabrioleti ostmine suurepäraseks ideeks. Eriti eredalt jäävad meelde lahtise katusega sõidud Itaalia Rivieras iga päikesekiirt nautides ja öine tähistaevas, mida sai kogeda otse autost. Kiirteedel mõõdetud kiiremad kilomeetrid ja lõputud serpentiinid, kus õppisin, mis on kontrollitud drift – need tegid reisi erakordseks.

Nii pikk proovisõit avab auto mitmekülgsuse. Üheks suurimaks üllatuseks minu jaoks on selle massi ja võimsuse kombinatsioon. Tonnine mass ja 135 kW tekitavad tunde, justkui oleksid ATV roolis. Esimestel kilomeetritel vajas selle väiksus harjumist – see on tõesti üks väiksemaid ja madalamaid autosid meie liikluses. Kuid siin aitab kirgas punane värvitoon – kaasliiklejad märkavad kindlasti seda mööduvat siluetti. Kiire ja väike auto lõikab läbi liikluse nagu nuga läbi sooja või.

Kuue kuu jooksul tundsin ainult korra, et astusin üle oma juhtimisoskuse – esimeste lumesadude ajal, kui ma gaasipedaaliga üle pingutasin. Tagajärg oli kiire – 180-kraadine piruett ja üks hall juuksekarv peas. Kui tavaliselt tulevad hallid juuksekarvad elutarkuse ja õppetundidega, siis Miata võib sind mõnega premeerida ka rumaluse eest.