KUULA | „Istmesoojenduse“ 182. osa: aasta autod - Eesti, Läti, Euroopa... mis on valikus?

Käime üle ka põnevat statistikat - mis mark on kõige rohkem võitnud? Milline kõige rohkem finaali saanud? Kui suured käärid tavaliselt võitja ja teiste vahel on? Mis kasu sellistest „iludusvõistlustest“ on? Ja kas Eesti turul on ruumi kahele sellisele valimisele - on ju meil juba teist aastat nüüd ka paralleelselt toimumas Eesti autogala.