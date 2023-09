Projektiauto päevik: kuidas läks esimene võidusõiduhooaeg uue autoga?

Paraku ilmnes ka see, et Audrus on mürataseme jälgimise osas väga rangeks mindud ja Must MR2 sõitis limiidi lõhki. Vana hea traatharjad-väljalaskesse-ja-võre-toruklambriga-ette võimaldas mul ka teiseks sessiooniks peale saada, et võistluse tulemus kirja läheks. Lõpetasin oma klassi teise kohaga.