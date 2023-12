PROOVISÕIT | Hyundai Staria: tagasi tulevikku, unustamata minevikku

Lendavad autod on üks väheseid leiutisi, mis pole veel meie ümber, kuid sellegi põhjuseks on üksnes vajaduse puudus – tehnoloogilise poole pealt probleemi poleks .

Professor Jaanus Terasmaa märgib, et sageli, kui näiteks mõni raamat või film kõneleb ajarändamisest, on üks peamine mure see, et minevikku minnes võib seal mõni väga väike ja esmapilgul tühine muudatus muuta tuleviku totaalselt teistsuguseks, ettekujutlematuks düstoopiaks. Selle muudatuse leidmine võib osutuda aga erakordselt keeruliseks.

Pärast filmi esilinastust algas perestroika ning langes raudne eesriie, eesti autoturg avanes välismaistele sõidukitele. Noores riigis nappis ostujõudu ning hind oli sageli ostuotsuse langetamisel kõige määravam. Nii jõudsid siia sajandivahetuse paiku Hyundai H-1 väikebussid, mille puhul polnud alati selge, kas auto hävitas enne rooste või andis tehnika alla, igal juhul oli lõpp kiire ja kuulsusetu.

Seesama H-1 (mujal maailmas rohkem tuntud kui Starex) jäi Euroopas ka teises põlvkonnas statisti rolli ning põhjusi selleks oli palju alates nigelast töökindlusest kuni iseloomutu disaini ja sisekujunduseni. Hyundai õppis sellest, tõmbas eelnenule joone alla ning andis kolmandat põlvkonda kavandades autolegi teise nime.

Staria on proovisõiduautodest üks enim polariseerinuid. Selle kosmoselaeva meenutav disain ei jäta kedagi külmaks ning järele vaadati autole sama palju kui ID.Buzzile . Emotsioonid olid muidugi erinevad – kui viimane sunnib kõiki paratamatult naeratama, siis Staria kohta ei osata seisukohta võtta… oli see nüüd ufo või midagi muud?

Tegu on (väike)bussile kohaselt ruumika sõidukiga, mis on 5,25 meetrit pikk ja ligi kaks meetrit kõrge. See tähendab omakorda mahukat siseruumi, kus on seitse istekohta, millest kaks keskmist on ülimugavad kaptenitoolid koos võimalusega jalad üles tõsta ja seljatugi väga madalale langetada. Ideaalsemat lahendust reisimiseks on raske tahta.