Ikooniline pikap F-150 tuleb lõpuks ometi müügile ka Eestis

2023. aastal valisid maailma nais-autoajakirjanikud kastikate kategooria võitjaks Ford Rangeri – kostis hääli, et auhind peaks tegelikult minema F-150-le, kuid et sellele juurdepääs on osal kontinentidest seni keeruline, pandi pikap keset küla ja anti auhind Rangerile, mis kahtlemata on imetore ja igapidi naistele sobiv sõiduk.

F-150 tänavusse WWCOTY shortlisti ei jõudnud, kuid loodame, et järgmised põlvkonnad seda teevad – kui laialijagamise edendamine käib sama entukalt nagu praegu (mis koht see Eesti muidu on!?), pole ehk kaugel aeg kui ka Vietnamis ja Vanuatul ametlikult ikoonile oma häält anda saab. Seda hirmu, et naised F-150 maha magaksid, ei ole kohe kindlasti, vastupidi: kui tahtmist on ja rahakott riigiisade ruineerimisele vastu peab, on see kõikide maasturilaadsete toodete kõrval tõsiseltvõetav valik.

F-150, mis Info Auto esindustes müügile tuleb, vahendab Maarjamaale Euroopa ühe suurema automüügifirma Hedin Mobility Groupi allettevõte Hedin US Motors. Eesti on Euroopas kolmas turg, kus F-150 müügile tuleb, enne meid alustati tegevust Rootsis ja Saksamaal. Ametlikult võibki F-150 Euroopa-müügi alguseks lugeda 2023. aastat. Uskumatuna tunduv lugu!

Lisaks autodele tarnib Hedin US Motors kõiki lisaseadmeid ja varuosi: see muudab F-150 ostmise muretuks, teades, et alati saab kohapealt kellasid ja vilesid juurde võtta ning hooldusest nõu küsida.

Enne kui USA-s ehitatud sõiduk saab Eesti teedel sõitma hakata, peab Transpordiamet andma heakskiidu ehk pikapi homologiseerima.

Euroopa Ford F-150-d homologeeritakse kohe pärast nende mahalaadmist Euroopa pinnal Bremerhavenis Saksamaal.

Spetsialiseeritud töökojas tehakse sõidukil mitmeid kohandusi eelkõige valgustuses ja elektrijuhtmestikus, kuid ka tarkvaras, navigatsiooniseadmetes ning info- ja meelelahutussüsteemis. Tehtud muutused pannakse dokumentatsiooni kirja ja lähevad esindustesse, kus on teenindusele heaks teejuhiks auto hooldamisel.

Miks on F-150 nii eriline!?