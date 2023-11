VIDEO | 276 km/h tagurdades – Rimac Nevera püstitas uue rekordi

Auto peainsener Matija Renić naljatles juba auto projekteerimise ajal, et tõenäoliselt saab sellest maailma kiireim tagurpidi sõita suutev auto. Seda loomulikult seetõttu, et Neveral puudub harjumuspärane käigukast – on lihtsalt neli elektriajamit, mis suudavad kahes suunas sama kiiresti pöörelda.

Drndak rääkis pärast, et ettevõtmine vajas pisut harjumist – muuhulgas mõjusid tema kehale kogu sõidu jooksul jõud, mida tavaliselt oled harjunud tundma tugeva pidurdamise käigus. Muide, kogu sõitmise tegi ta vaid tahavaatepeegli abil. Enamuse juhtide jaoks on 10 km/h tagurpidi manööverdamine vaid peeglite toel juba hoomamatult kiire…